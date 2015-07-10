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'Ambalajlı su tüketiminde AB'ye yaklaştık'

Türkiye'nin ambalajlı su tüketimi, 4 yılda yüzde 8 artarak 138 litreye yükseldi

'Ambalajlı su tüketiminde AB'ye yaklaştık'

Türkiye'nin ambalajlı su tüketimi, 4 yılda yüzde 8 artarak 138 litreye yükseldi

10 Temmuz 2015 Cuma 11:35
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'Ambalajlı su tüketiminde AB'ye yaklaştık'

KOCAELİ - Türkiye'nin 2010 yılında 128 litre olan kişi başına ambalajlı su tüketimi, yüzde 8 artarak 138 litreye ulaştı. Geçen yıl pazar hacmini bir önceki yıla göre yüzde 3,8 büyüterek 10,7 milyar litreye çıkaran sektörün cirosu 4,2 milyar lira oldu.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre sorunları nedeniyle doğal dengenin bozulduğunu, bunun da dünyada sağlıklı ve güvenli ambalajlı sulara olan talebi artırdığını söyledi.

Dünyada içecek grubu içinde trendi en hızlı yükselen ürünün ambalajlı su olduğunu vurgulayan Özdemir, Türkiye'de de artan kişi başı milli gelir ve yükselen sağlık bilinciyle gelecek yıllarda ambalajlı suya talebin daha da artacağını dile getirdi.

Özdemir, Türkiye'de kişi başına ambalajlı su tüketiminin 2010 yılında 128 litre olduğunu, bu rakamın 2011 yılında 133, 2012 ve 2013'te 135, 2014'te ise 138 litreye çıktığını belirtti.

Avrupa'ya bakıldığında geçen yıl kişi başı ambalajlı su tüketiminin İtalya'da 186, Almanya'da 173, Belçika'da 132, İspanya'da 115 litre olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Türkiye'de ambalajlı su tüketimi AB'deki tüketim seviyelerine yaklaşmaktadır" dedi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:08
Anahtar Kelimeler:
ABönce Vatan
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