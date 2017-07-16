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'Ambalajlı su sektörünün cirosu 5,7 milyar liraya ulaşacak'

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Seyhanlı, "Türkiye'deki ambalajlı su pazarının bu yıl yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektörün cirosunun da yaklaşık 5,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor." dedi.

'Ambalajlı su sektörünün cirosu 5,7 milyar liraya ulaşacak'

SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Seyhanlı, "Türkiye'deki ambalajlı su pazarının bu yıl yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektörün cirosunun da yaklaşık 5,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor." dedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 13:44
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'Ambalajlı su sektörünün cirosu 5,7 milyar liraya ulaşacak'

İSTANBUL

AmbalajSu Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Seyhanlı, Türkiye'deki ambalajlı su pazarının bu yıl yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektörün cirosunun da yaklaşık 5,7 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Seyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de su pazarı hacminin geçen yıl yüzde 4'lük büyümeyle 11,3 milyar litreye ulaştığını, bu hacmin 6,4 milyar litresinin damacana, 4,9 milyar litresinin de yüzde 10'luk büyümeyle pet satışından geldiğini, tonaj olarak damacananın toplam satışın yüzde 57'sini, diğer ambalajlı suların ise yüzde 43'ünü oluşturduğunu kaydetti.

Sektördeki toplam cironun geçen yıl yaklaşık 5,4 milyar liraya ulaştığını aktaran Seyhanlı, 2016'da ihraç edilen ambalajlı suyun 408 bin ton ve toplam cironun 64 milyon dolar olduğunu söyledi.

Seyhanlı, bu yıl Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye ulaşmasının ve bu hacmin 6,4 milyar litresinin damacana satışından, 5,3 milyar litresinin de pet satışından gelmesinin, sektördeki toplam cironun da yaklaşık 5,7 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

 "Pet ambalajlı su tüketiminde önemli artışlar yaşanıyor"

Serdar Seyhanlı, ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının yüzde 40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye'de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektörün mevcut kurulu kapasiteyle bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumda bulunduğunu söyledi.

Seyhanlı, "2016'da yıllık kişi başına ortalama tüketim 65 litre pet ve cam, 83 litre damacana olmak üzere toplam 148 litre olarak gerçekleşti. 2017'de yıllık kişi başına ortalama tüketimin de 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre olarak gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.

Sıcakların artmasıyla ambalajlı su tüketiminin de arttığına işaret eden Seyhanlı, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle vücudun su ihtiyacı artıyor. Bu nedenle vücut artan su ihtiyacını karşılamak için daha fazla su tüketiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan su tüketimine paralel olarak pet ambalajlı su tüketiminde önemli artışlar yaşanıyor. Yaz mevsiminde hava sıcaklığının artması, gündüz süresinin uzaması ile ev dışında geçirilen zamanın artması nedeniyle market, büfe ve restoran gibi satış kanallarında pet ambalajlı su tüketimi artıyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
SuderTürkiyeAmbalajSuPazarSektörönce Vatan
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