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Altının onsu yaklaşık 3 haftanın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 1.307,6 dolara geriledi.

Altının onsu yaklaşık 3 haftanın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 1.307,6 dolara geriledi.

04 Ekim 2016 Salı 10:41
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Altının onsu yaklaşık 3 haftanın en düşüğünde

 Küresel piyasalarda, Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması yatırımcıların risk iştahını artırırken, altının ons fiyatının da 16 Eylül'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.307,6 dolara gerilemesine neden oldu. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki yükseliş eğiliminin ons fiyatındaki düşüşü dengelenmesiyle 127,4 lira seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Dün yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD'de açıklanan imalat verilerinin tahminlerden iyi gelmesinin ardından yükselen dolar/TL, altının gram fiyatının düşüşünü sınırlamıştı.

Bugün yatay bir seyir izleyen gram altın saat 10.20 itibarıyla 127.4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 209, Cumhuriyet altını 853 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.308 dolardan işlem görüyor.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2016 10:42
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Altının Gram FiyatıDolarABDAltının Ons FiyatıCumhuriyet AltınıKapalıçarşıGram Altın
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