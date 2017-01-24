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Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi

Altının ons fiyatı dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerini test etti ve 1.215 dolar seviyesinde dengelendi.

Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi

Altının ons fiyatı dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerini test etti ve 1.215 dolar seviyesinde dengelendi.

24 Ocak 2017 Salı 11:57
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Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi

İSTANBUL 

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin uluslararası piyasada altın talebini artırması ile ons fiyatı iki gündür analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların üzerini test ediyor.

Asya piyasalarında dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerine çıkan ve son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1.220,1 doları gören ons altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1.215,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Serbest piyasada gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınZirveAltın Fiyatları
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