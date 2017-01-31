Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86334
ALTIN
146.370
DOLAR
3.7760
STERLIN
4.7200
EURO
4.0630
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Altının onsu 1.200 doların üzerinde

Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı.

Altının onsu 1.200 doların üzerinde

Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı.

31 Ocak 2017 Salı 10:04
24 Okunma
Altının onsu 1.200 doların üzerinde

Dün 1.199,52 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, günü 1.196,23 dolardan tamamladı.

Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.200,66 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 lira

Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altınçeyrek AltınDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı yatırım 'Cumhurbaşkanlığı' sistemiyle ivme kazanacak
Yabancı yatırım 'Cumhurbaşkanlığı' sistemiyle ivme kazanacak
Emlakta tarihi kampanya
Emlakta tarihi kampanya
TAP'ın maliyeti 4,5 milyar avro
TAP'ın maliyeti 4,5 milyar avro
ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor
ABD'li ekonomistler Fed'den faiz artışı beklemiyor
"Uluslararası yatırımcılar not değerlendirmesine itibar etmedi"
"Uluslararası yatırımcılar not değerlendirmesine itibar etmedi"
"İhtiyaç halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz"
"İhtiyaç halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ