Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96400
ALTIN
144.661
DOLAR
3.5707
STERLIN
4.6433
EURO
4.0103
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer...
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek, dualara kazıyacağız
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek,...
Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev
Türk bilim adamına uluslararası örgütte...
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 144 bin liraya...

Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:55
29 Okunma
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

İSTANBUL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 25 milyon 567 bin 476,28 liralık ve 111 işlemde 121 milyon 183 bin 610,78 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 16 milyon 125 bin 273,94 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazandı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorine zam yapıldı
Motorine zam yapıldı
Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı
Rekabet Kurulundan Microsoft'a soruşturma kararı
Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor
Türkiye-Rusya ticaretinin önündeki engeller kalkıyor
Kale'nin yeni nesil akıllı ürünleri güvenlik anlayışını değiştiriyor
Kale'nin yeni nesil akıllı ürünleri güvenlik anlayışını değiştiriyor
Emeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
Emeklilerden aylık hesaplamasında değişiklik talebi
Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi
Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ