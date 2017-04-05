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Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü

Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü.

Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü

Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü.

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:13
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Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti. Dolar/TL'nin 3,69'un üzerine çıkmasıyla 149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 14.00 itibarıyla 148,9 lira seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 245 lira, Cumhuriyet altını da 997 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.260 dolar seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile başlayan gerileyişini bugüne de taşıdı. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 1.253 dolardan işlem görüyor.

AA

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