Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Süper Lig'in 'suskun' golcüleri
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri anısına levha
Hattat Kutlu'dan 15 Temmuz şehitleri...
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Organlarıyla 3 kişiyi hayata bağladı
Suya dalıp çıkabilen robot arı üretildi
Suya dalıp çıkabilen robot arı...
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Altının gramı tarihi zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gramı tarihi zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:32
72 Okunma
Altının gramı tarihi zirvesini gördü

İSTANBUL

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınGram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınai mülkiyet başvurularında kolaylık
Sınai mülkiyet başvurularında kolaylık
Türk traktörleri 130'u aşkın ülkeye satılıyor
Türk traktörleri 130'u aşkın ülkeye satılıyor
Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir
Orman köylülerine 14,5 milyar lira ilave gelir
Bankaların kredileri tarıma aktı
Bankaların kredileri tarıma aktı
Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor
Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor
E-Para Unvan Maçında Bahisler Kime?
E-Para Unvan Maçında Bahisler Kime?
Milli Tarım Projesi pamuk üreticisinin yüzünü güldürdü
Milli Tarım Projesi pamuk üreticisinin yüzünü güldürdü
'Deveci' ve 'Santa Maria'da yüksek rekolte beklentisi
'Deveci' ve 'Santa Maria'da yüksek rekolte beklentisi
Balıkesirli firma Avrupa'daki 'Çin zinciri'ni kırdı
Balıkesirli firma Avrupa'daki 'Çin zinciri'ni kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ