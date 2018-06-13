Altının gramı güne yükselişle başladı 

- Gram altın 192 lira, çeyrek altın 315 lira ve Cumhuriyet altını 1.285 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 192 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.285 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.296 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirterek, "Biz, Fed’in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini, şahin tonda açıklama yapacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fed'in, piyasa genelinin beklediği şekilde faiz artırımına gitmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşler, dolar varlıklarında yükselişler görülebileceğini kaydeden Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.294-1.304 bandında hareket edebileceğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatında ise 192,60 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirerek, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.