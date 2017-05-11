Altının gramı güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 140,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün,dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 140,2 liraya gerileyen gram altının fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 140,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından 10.45 itibarıyla yüzde 0,28 azalışla 140,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 940 liradan alıcı buluyor.

Hafta başından bu yana değer kaybeden altının ons fiyatı ise, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 1.221,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.