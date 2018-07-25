Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92134
ALTIN
192.346
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4223
EURO
5.7025
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Aatıf Chahechouhe ameliyat edildi
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir
Son Dakika
Safkan Arap taylarından 4,9 milyon...
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Planlı gasp, polisin dikkatiyle çözüldü
Orban: Karadağ AB üyeliğine hazır
Orban: Karadağ AB üyeliğine hazır
Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi
Türk Telekom’un toplam abone sayısı...

Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
0 Okunma
Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle 194,7 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 192,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 191,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.283 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,14 yükselişle 1.226,32 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle 194,7 lira seviyesine yükselen altının gram fiyatında dalgalı ve yukarı yönlü işlemlerin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının gram fiyatında 190 liranın destek konumunda izleneceğini söyleyen Memiş, "Kısa vade için 190-200 lira, orta vade için 200-215 lira bant aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatı, altının ons fiyatının en düşük olduğu dönemlerde olmasına rağmen 190 lira seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesi, yükselişlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor." dedi.

Memiş, uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.223-1.233 dolar aralığında işlemler göreceğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram FiyatıAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi
Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi
Bakan Albayrak'tan ekonomi mesajı
Bakan Albayrak'tan ekonomi mesajı
TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı
TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı
Dolar/TL 4,75'in altına geriledi
Dolar/TL 4,75'in altına geriledi
'Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti'
'Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti'
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
TPAO Diyarbakır'da petrol arayacak
TPAO Diyarbakır'da petrol arayacak
Otomotiv sektörüne yön verenler İstanbul'da buluşacak
Otomotiv sektörüne yön verenler İstanbul'da buluşacak
Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne
Walkman montajından ihracat üçüncülüğüne

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ