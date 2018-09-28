Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100299
ALTIN
227.890
DOLAR
5.9953
STERLİN
7.8489
EURO
6.9707
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Altının gramı 228 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gramı 228 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:05
0 Okunma
Altının gramı 228 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan altın fiyatlarının yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK'den 6 akaryakıt istasyonuna 1,5 milyon lira ceza
EPDK'den 6 akaryakıt istasyonuna 1,5 milyon lira ceza
Borsa 100.000 puanı aştı, dolar 6'nın altını gördü
Borsa 100.000 puanı aştı, dolar 6'nın altını gördü
Emine Erdoğan, ekonomi profesörü Sachs ile görüştü
Emine Erdoğan, ekonomi profesörü Sachs ile görüştü
3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi sonuçlandı
3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi sonuçlandı
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Hibe desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı
Hibe desteğiyle modernize ettiği çiftlikte ihracata başladı
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi
Antep fıstığı verimiyle üreticiyi, fiyatıyla tüketiciyi sevindirdi
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
"Dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz"
"Dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ