Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93469
ALTIN
227.915
DOLAR
5.7516
STERLİN
7.4681
EURO
6.5930
Resmi plakalı araç şarampole düştü: 1 şehit, 3 yaralı
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Beşiktaş'ın rakibi Genk
Beşiktaş'ın rakibi Genk
Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda
Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda
Ampute milliler yeni başarılar için Meksika'ya gitti
Ampute milliler yeni başarılar için...

Altının gramı 228 lira seviyelerinde 

Gram altın 227,8 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.523 liradan işlem görüyor

Altının gramı 228 lira seviyelerinde 

Gram altın 227,8 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.523 liradan işlem görüyor

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:01
0 Okunma
Altının gramı 228 lira seviyelerinde 

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,8 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel 233,3 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 primle 227,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 227,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 1.231,62 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan sert satışların güvenilir liman olarak altın talebinin artmasına neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı 1.227 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir. Olası düşüşlerde 1.227 doların aşağı yönlü kırılması durumunda 1.217 doları takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Memiş, altının ons fiyatı ile dolar kuruna bağlı olarak yurt içinde gram altının yükseldiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225 liranın destek, 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınGramSatışPiyasa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Dolar güne 5,7520 liradan başladı
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
PTT'den tasarruf ettirecek proje
PTT'den tasarruf ettirecek proje
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti
İzinsiz reklam mesajlarına milyonluk ceza geliyor
İzinsiz reklam mesajlarına milyonluk ceza geliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
Bursa'da bin kişiye iş imkanı
"178 güvensiz ürün piyasadan toplatıldı"
"178 güvensiz ürün piyasadan toplatıldı"
'PTT dünya markası oluyor'
'PTT dünya markası oluyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ