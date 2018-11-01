Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
219.692
DOLAR
5.5843
STERLİN
7.1924
EURO
6.3380
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da saksıda uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu
Mersin'de "naylon fatura" operasyonu
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Taşaltın, görevinden istifa etti
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
Muz yüklü gemide kokain ele geçirildi
Muz yüklü gemide kokain ele...
Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Kastamonu'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Altının gramı 219 lira seviyelerinde

Gram altın 219,3 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.464 liradan işlem görüyor

Altının gramı 219 lira seviyelerinde

Gram altın 219,3 lira, çeyrek altın 358 lira ve Cumhuriyet altını 1.464 liradan işlem görüyor

01 Kasım 2018 Perşembe 10:08
0 Okunma
Altının gramı 219 lira seviyelerinde

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 219,3 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 219,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.464 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.222 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi. 

Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasaGramSatış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
İş yapma kolaylığında Türkiye'den 'rekor' iyileşme
İş yapma kolaylığında Türkiye'den 'rekor' iyileşme
'Kamu bankaları ile ilgili endişelenecek hiçbir şey yok'
'Kamu bankaları ile ilgili endişelenecek hiçbir şey yok'
Türkiye'yi en çok Ruslar tercih etti
Türkiye'yi en çok Ruslar tercih etti
Ticaret Bakanı Pekcan: 373 UR-GE projesini destek kapsamına aldık
Ticaret Bakanı Pekcan: 373 UR-GE projesini destek kapsamına aldık
'Normalleşme sürecine girdik'
'Normalleşme sürecine girdik'
Fındık alımları yarın başlıyor
Fındık alımları yarın başlıyor
Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı
Türkiye'deki otellerin dolulukları arttı
Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ