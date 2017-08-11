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Altının gramı 2 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, 146,9 lira ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altının gramı 2 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, 146,9 lira ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:37
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Altının gramı 2 ayın zirvesinde

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, 146,9 lira ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dün 145-146,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 146,5 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, hafta başından bu yana etkili olan alıcılı seyrini bugüne de taşıyarak saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 146,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

Dün günü yüzde 0,7 artışla 1.286,5 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.287,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Kuzey Kore geriliminden destek bulan altın fiyatlarının hem küresel hem de yurt içi piyasalarda haftayı yükselişlerle tamamlayacağının neredeyse kesinleştiğini belirterek, "Jeopolitik risklere karşı en güvenli liman olarak altının tercih edilmesi, altının ons fiyatının 1.285 dolar seviyesine yükselmesine neden oldu. Altının ons fiyatında asıl hedefin 1.295-1.305 dolar bandı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınZirveFiyat
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