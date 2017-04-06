Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88812
ALTIN
149.751
DOLAR
3.7136
STERLIN
4.6297
EURO
3.9605
"Tek adam milletin kendisidir"
"Tek adam milletin kendisidir"
'Türkiye'de 3 milyon obez var'
'Türkiye'de 3 milyon obez var'
5 bin yıllık miras
5 bin yıllık miras
140 milyon öksüz ve yetim
140 milyon öksüz ve yetim
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında

Altının gramı 150 lirayı aştı

150 liraya yükselen altının gram fiyatı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını bin liranın üzerine çıktı.

Altının gramı 150 lirayı aştı

150 liraya yükselen altının gram fiyatı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını bin liranın üzerine çıktı.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:02
10 Okunma
Altının gramı 150 lirayı aştı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 12 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 150,3 liraya kadar çıktı.

Altının gram fiyatı, dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 149,5 liraya kadar yükseldi ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 artışla 149,3 liradan tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan, toplantı tutanaklarından sonra kürsel piyasalarda yükselişe geçen dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı 150,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,55 değer kazancıyla 150,2 lira seviyesinde alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 246 lira, Cumhuriyet altını da bin 5 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yatay seyirle 1.255,7 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 1.253,75 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirtiyor.

Dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatında artışa neden olduğunu ifade eden analistler, şu dakikalarda 3,7230'dan işlem gören dolar/TL'nin 3,7420 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyeden gelmesi muhtemel satışların gücünün gram altının yönü üzerinde de belirleyici olacağını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram FiyatıAltınEkonomiKapalıçarşıCumhuriyet AltınıAvrupa Merkez Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmciler Booking.com'u tartışıyor
Turizmciler Booking.com'u tartışıyor
Borsa günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı
Borsa günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı
Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü
Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü
KOBİ kredilerinden 122 bin işletme yararlandı
KOBİ kredilerinden 122 bin işletme yararlandı
Ahmet Faruk Aysan Merkez Bankasındaki görevinden istifa etti
Ahmet Faruk Aysan Merkez Bankasındaki görevinden istifa etti
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ