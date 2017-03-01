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Altının gramı 147 lira sınırından geri döndü

Altının gram fiyatı dün 147 lira sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek bugün 145,5 lira seviyesinde dengelendi.

Altının gramı 147 lira sınırından geri döndü

Altının gram fiyatı dün 147 lira sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek bugün 145,5 lira seviyesinde dengelendi.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:15
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Altının gramı 147 lira sınırından geri döndü

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ile dolar kuruna paralel yükselen gram altın fiyatı, 147,0 lirayı görmesinin ardından düşüşe geçti. Altının gram fiyatı dün yüzde 0,86 değer kazanmasının ardından bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 145,5 lira seviyesinden işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 liradan, Cumhuriyet altını da 974 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.244 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki geniş bant içindeki dalgalı hareketin, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd Merkez BankasıFedçeyrek AltınGram Altın
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