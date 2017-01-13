Altının gramı 146 liraya yükseldi

Serbest piyasada altının gramı, dün gün içinde uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 151,6 lirayı gördü. Gram altındaki yükseliş, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını fiyatının bir lirayı aşarak rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dün likiditeyi sıkılaştırma adımı sonrasında dolar/TL'nin gerilemesiyle düşüşe geçen gram altın, günü yüzde 2,4 azalışla 144,7 liradan tamamladı.

Haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, saat 11.30 itibarıyla yüzde 1 artışla 146 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin kısa vadede 140 lira seviyesine kadar devam edebileceğini belirterek, bugün altının gram fiyatının 144-146 bandı, altının ons fiyatının ise 1.190-1.200 dolar arasında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.