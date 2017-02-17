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Altının gramı 146 liranın altında

Altının gram fiyatı, 2 günlük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve 145,6 liraya geriledi.

Altının gramı 146 liranın altında

Altının gram fiyatı, 2 günlük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve 145,6 liraya geriledi.

17 Şubat 2017 Cuma 11:08
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Altının gramı 146 liranın altında

Dün gün boyu yükseliş eğilimden hareket eden gram altın, yüzde 0,7 değer kazanarak yükselişini ikinci işlem gününe taşıdı ve günü 146 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarında 146,3 lirayı görmesinin ardından düşüşe geçerek saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 145,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 liradan, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrasında altın fiyatlarındaki belirsizliğin arttığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınGram AltınFedCumhuriyet Altını
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