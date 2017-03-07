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Altının gramı 146 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 146 liranın altına geriledi.

Altının gramı 146 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 146 liranın altına geriledi.

07 Mart 2017 Salı 10:47
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Altının gramı 146 liranın altına geriledi

Dün, dolar kurundaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki düşüşle gerileyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,35 azalarak 146,5 liradan tamamladı.

Bugün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 146 liranın altına inen gram altın fiyatı saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,6 gerileyerek 145,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını 978 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise küresel piyasalardaki zayıf veri gündeminin etkisiyle önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.225 dolardan alıcı buluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınDolar
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