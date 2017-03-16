Altının gramı 145 liraya yükseldi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 145,1 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel 143,1 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 144,1 liradan tamamladı.

Bugüne, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonucunda artan ons fiyatına paralel yükselişle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 145,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün akşam Fed'in faiz artırması sonrasında zayıflayan dolara bağlı olarak 1.220 doların üzerinine yükseldi. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.228 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının Fed'in faiz kararından sonra yükselişe geçtiğini kaydetti. Fed'in dün akşam politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltiğini belirterek, faiz kararının emtialar arasında en çok altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini dile getirdi.