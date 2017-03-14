Altının gramı 145 liranın üzerinde

Dün 145,9 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 artışla 144,8 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 145,1 lira seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.201 dolardan alıcı buluyor.