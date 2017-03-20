Altının gramı 143,8 liraya yükseldi

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 144 liranın hemen altında işlem görüyor.

Cuma günü, değer kazanan dolar kuruna paralel yükselen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 143,7 lira seviyesinden tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, 144,3 liraya kadar yükselmesine karşın saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 143,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını da 964 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta küresel piyasalarda altın yatırımcılarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına odaklandığını hatırlatarak, Fed'in "güvercin" faiz artırımının piyasalarda pozitif olarak algılandığını ve döviz fiyatlarında düşüş, altın fiyatlarında ise yükselişler kaydedildiğini bildirdi.