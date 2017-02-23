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Altının gramı 143 liranın altında

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 142,3 liraya kadar geriledi.

Altının gramı 143 liranın altında

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 142,3 liraya kadar geriledi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:09
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Altının gramı 143 liranın altında

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 142,3 liraya kadar geriledi.

Dün, hafta başından bu yana etkili olan dolar kurundaki düşüşe paralel 142,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 142,6 liradan tamamladı.

Gram altın bugün açılışta 142,3 lirayı görmesinin ardından saat 10.15 itibarıyla 142,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234 liradan, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada yatay seyrini devam ettiren altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.236,6 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam saat 22.00'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının ardından doların hem küresel piyasalarda, hemde yurt içi piyasalarda değer kaybettiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatlar
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