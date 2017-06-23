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Altının gramı 142 liranın altında

Altının gram fiyatı, 141,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altının gramı 142 liranın altında

Altının gram fiyatı, 141,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

23 Haziran 2017 Cuma 11:25
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Altının gramı 142 liranın altında

İSTANBUL

Altının gram fiyatı, 141,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün 1.254,9 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 1.250,5 dolardan tamamladı. Ons altın, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.253,5 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı ise dün 140,7 liraya kadar geriledikten sonra günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 141,0 liradan kapattı. Gram altın şu dakikalarda yüzde 0,4 kazançla 141,5 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232, Cumhuriyet altını da 947 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya değer kayıplarıyla başlayan altın fiyatlarının veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dalgalı bir seyir izlediğini kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD'de enflasyon beklentilerinin törpülenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri yavaş artıracağı beklentisinin altının onsunda alımları tetiklediğini aktaran Memiş, ons altında 1.240 doların önemli destek, 1.255 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini, Fed yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Altının gram fiyatının ise dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle kısa vadede 140 lira seviyesinin altına sarkabileceği öngörüsünün sürdüğünü kaydeden Memiş, bugün altının gram fiyatının 140,00-141,70 liradan işlemler gerçekleştirmesini beklediklerini dile getirdi.

AA

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