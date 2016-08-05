Altının gramı 132 lira sınırında

Altının gram fiyatı 131,8 liradan alıcı buluyor.

Dün azalan risk iştahının neden olduğu altın talebi ile yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 132,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 0,22 artışla 131,8 liradan tamamladı.

Haftanın son işlem gününe yatay başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla 131,8 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215 lira, Cumhuriyet altını 877 liradan satılırken, altının onsu ise yüzde 0,2 artışla 1.364 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarında 25 baz puan indirime gittiğini belirterek, "BoE'nin faiz kararı altının ons fiyatını tekrar 1.365 dolar seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatının 1.360 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden sonra belli olacak. Biz altının ons fiyatının baskı altında kalacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.345-1.365 dolar ve gram fiyatında 130-132 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngörüyor.