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Altının gramı 131 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı 131,3 liradan alıcı buluyor.

Altının gramı 131 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı 131,3 liradan alıcı buluyor.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:21
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Altının gramı 131 liranın üzerinde

 Dün azalan risk iştahının neden olduğu altın talebi ve yurt içinde açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından TL üzerindeki baskının artmasıyla yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 132,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugün 130 liranın üzerindeki seyrini sürdüren gram altın saat 10.00 itibarıyla 131,3 liradan işlem görüyor.

Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214 lira, Cumhuriyet altını 874 liradan satılırken, altının onsu ise yüzde 0,6 düşüşle 1.350 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle küresel büyüme endişelerinin yatırımcıların altın talebini tekrar gündeme getirdiğini belirterek, "Bu durumun altın fiyatlarına yansıması olumlu olmuş ve üç gündür altının ons fiyatında yükselişler yaşanmıştı." dedi.

Bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararının cuma günü ise ABD tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını aktaran Memiş, "Dün öğleden sonra açıklanan ABD özel sektör istihdam rakamlarının beklentileri aşması doların güçlenmesine neden olarak altının ons fiyatında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Dün altının ons fiyatı 1.366 dolar seviyesini test etmiş ancak ABD tarafından açıklanan veriden sonra 1.357 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. 1.360 dolar seviyesinin üzerinde tutunamayan altının ons fiyatı, günü 1.354 dolar seviyesinden tamamlamıştı." ifadelerini kullandı.

Memiş, altının ons fiyatında 1.340-1.359 dolar ve gram fiyatında 129-131 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngörüyor.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:22
Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomiTürkiyeDolarKapalıçarşıçeyrek Altın
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