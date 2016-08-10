Altının gramı 129 liradan işlem görüyor

İSTANBUL - Altının gram fiyatı 129 lirada dengelendi.

Dün 127,6 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 129,10 liradan işlem görüyor.

Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210 lira, Cumhuriyet altını 859 liradan satılırken, altının onsu ise yüzde 1 artışla 1.354 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altına giren altın fiyatlarında tepki alımlarının başladığını belirterek, "Altının ons fiyatı 1.365 dolar seviyesinden başlayan düşüş trendini dün, 1.330 dolar seviyesine kadar sürdürmüştü. Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, avro/dolar paritesi ve petrol fiyatlarındaki toparlanmalar altının ons fiyatının tekrar 1.340 dolar seviyesini test etmesine neden olmuştu." ifadelerini kullandı.