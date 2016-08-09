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Altının gramı 127 liraya geriledi

Altının gram fiyatı düşüşünü sürdürerek 127,8 liraya geriledi.

Altının gramı 127 liraya geriledi

Altının gram fiyatı düşüşünü sürdürerek 127,8 liraya geriledi.

09 Ağustos 2016 Salı 10:19
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Altının gramı 127 liraya geriledi

İSTANBUL 

Geçen hafta azalan risk iştahının neden olduğu altın talebiyle 132,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Dün 127,8 liraya kadar gerileyen gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 127,8 liradan işlem görüyor.

Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını 850 liradan satılırken, altının onsu ise yüzde 0,2 azalışla 1.332 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD tarafından açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra sert satış baskılarına maruz kalan altın fiyatlarının, bu hafta açıklanacak önemli bir veri olmamasından dolayı satış baskısında haftayı tamamlayabileceğini belirterek, "Dolar kurunda düşüş yönünde beklentimiz olduğundan, altının gram fiyatında da aynı düşünceye sahip olduğumuzu anımsatmak isteriz." dedi.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.325-1.335 dolar ve gram fiyatında 126,50-127,50 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceğini öngördü.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 12:06
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önce VatanAltın
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