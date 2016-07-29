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Altının gram fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 129,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 129,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:32
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Altının gram fiyatı yatay seyrediyor
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 129,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın, dün en düşük 129 lirayı görmesinin ardından günü 129,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.30 itibarıyla 129,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211 lira, Cumhuriyet altını 864 liradan satılıyor.

Altının onsu ise şu dakikalarda yatay seyirle, 1.335 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından altın fiyatlarındaki toparlanmaların kalıcı olamadığını tahmin ettiğini belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde bulunup piyasalardaki gidişatı bozmamış olsaydı, bugün altının gram fiyatı 120 lira seviyelerinde olabilirdi. Hain FETÖ'ye inat bu hafta kimse altına bir talep göstermedi, aksine herkes fiyatların yüksek olduğunu görünce TL'ye geçmeyi tercih etti." dedi.

Altının ons fiyatının 1.328-1.338 dolar bandında dalgalanabileceğini aktaran Memiş, gram altın fiyatının ise 127,50-129,50 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:35
Anahtar Kelimeler:
AltınEkonomiTürkiyeKapalıçarşıçeyrek AltınCumhuriyet AltınıFETÖFed
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