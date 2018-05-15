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Altının gram fiyatı güne rekorla başladı

Gram altın 184,4 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.237 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı güne rekorla başladı

Gram altın 184,4 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.237 liradan işlem görüyor.

15 Mayıs 2018 Salı 10:26
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Altının gram fiyatı güne rekorla başladı

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 185,7 liraya ulaşmasının ardından 184,4 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazancıyla 184,4 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 303 lira

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altının fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 184,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.237 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.311 dolardan alıcı buluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram FiyatıAltın
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