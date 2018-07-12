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Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
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Altının gram fiyatı bir ayın en yükseğini gördü

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.

Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Saat 09.50 itibarıyla gram altının fiyatı yüzde 0,6 değer kaybıyla 193,4 liradan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 1.244 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.289 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'deki yükselişin gram altın fiyatlarında artışı beraberinde getirdiğini belirterek, altının ons fiyatının ise sakin bir seyir izlediğini söyledi.

Altının gram fiyatının kısa vadede 185-195 lira bandında kalmaya devam edebileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "Bugün altının gram fiyatının 190-200 lira bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının ons fiyatının ise yükselişinin sınırlı kaldığını, baskı altında kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz, ancak 1.250 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar kalıcı olmayabilir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının Gram Fiyatı
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