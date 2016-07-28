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Altının gram fiyatı 130 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası kararı sonrası sonrasında 130 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı 130 lira seviyesinde dengelendi

Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankası kararı sonrası sonrasında 130 lira seviyelerinde dengelendi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:51
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Altının gram fiyatı 130 lira seviyesinde dengelendi

 Gram altın, dün en düşük 128,5 lirayı görmesinin ardından Fed'in faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yükselişe geçerek 131 lira sınırına kadar çıktı. Altının gram fiyatı, düşüşe geçen dolar kuruna bağlı olarak saat 10.30 itibarıyla 129,9 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 lira, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor. 

Altının onsu ise Fed kararları sonrasında dün yüzde 1,48 yükselmesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1.340 dolar düzeyinden alıcı buluyor.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:52
Anahtar Kelimeler:
Gram AltınAltınEkonomiFedFaiz
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