İSTANBUL

Altının gram fiyatı, 128 liranın altında seyrediyor.



Dün güne 129,49 liradan başlayan altının gram fiyatı, dolar/TL'deki düşüşle 128 liranın altına geriledi ve günü 127,85 liradan tamamladı.



Bugün dolar/TL'nin 3,37 seviyelerine inmesiyle 127,38 liraya kadar gerileyen ve 14 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 127,55 liradan işlem görüyor.



Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210 liradan, Cumhuriyet altını 854 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün 1.165 dolar seviyelerine kadar indikten sonra bugün gelen tepki alımlarıyla toparlandı ve şu dakikalarda 1.175,9 dolar seviyesinde dengelendi.



AA Finans analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında yaşanan bu düşüşlerin dolara bağlanabileceğini belirtti. Altının ons fiyatında hafta başından itibaren 1.157-1.180 dolar aralığında işlemler gerçekleştirildiğini ve dar bant içinde sıkışık bir görünümün öne çıktığını ifade eden Memiş, altının ons fiyatının bugün Avrupa Merkez Bankasının ( ECB ) faiz kararına göre yön arayışlarına son verebileceğini aktardı.



Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.172-1.182 dolar aralığında, gram fiyatında ise 127,40-129,40 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

AA