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Altını yastık altına girmeden topluyoruz

Oral: Altını yastık altına girmeden topluyoruz

Altını yastık altına girmeden topluyoruz

Oral: Altını yastık altına girmeden topluyoruz

19 Kasım 2017 Pazar 09:24
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Altını yastık altına girmeden topluyoruz

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, altını yastık altına girmeden topladıklarını belirterek, "Müşteriye çok faydası var. Kiralık kasadan kurtuluyorlar ve kar payı veriyoruz." dedi.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, AA muhabirinin altın bankacılığına ilişkin sorularını yanıtladı.

Oral, faizsiz yatırımı tercih eden kişilerin portföyünde altının önemli bir yer tuttuğunu ve Kuveyt Türk'ün altın ürünlerine önem vererek, ürün yelpazesini her geçen gün genişlettiğini ifade etti.

Altın bankacılığı ve altınla ilgili ürünlerde Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Oral, "Altın uzmanı bir bankayız. Hiçbir hesapta hesap işletim ücreti almıyoruz. Böyle olunca altın tasarruf eden biri Kuveyt Türk'ü tercih ediyor. Sektörde pazar payımız yüzde 2,5 iken kıymetli maden depo hesaplarında ise yüzde 12 seviyelerinde bulunuyor. Yaklaşık 5 kat daha büyük bir pazar payına sahibiz. Bu işe kafa yoran olmak bizi piyasada ayrıştırıyor." diye konuştu.

"Ekonomiye 12,7 ton altın kazandırdık"

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Oral, her sene 394 şubede düzenledikleri 2 bine yakın altın günü aracılığıyla ekonomiye 12,7 ton altın kazandırdıklarını söyledi.

Altın toplamadaki liderliklerini bu yıl da sürdürmeyi ve üstüne koyarak ilerlemeyi planladıklarına dikkati çeken Oral, "Bu yıl 2 ton altın toplayacağımızı öngörüyoruz. Gelecek yıl ise 3 ton altın toplamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Oral, altını yastık altına girmeden topladıklarını belirterek, "Müşteriye çok faydası var. Kiralık kasadan kurtuluyorlar ve kar payı veriyoruz. Ayrıca gram altın olduğu için o altını alıp satabiliyor ve yatırım yapabiliyor. Mayıs ve ekim ayları arasında altın toplama rakamlarımız normal seyrinin 2 katına kadar çıkabiliyor. Böylece biz altınları yastık altına girmeden direkt düğünden sonra toplamış oluyoruz. Hükümetin altınla ilgili yaptığı son çalışmalar da yatırımcıların altınlarını evlerinde ve kasalarında saklamak yerine bankaya getirerek hem devlet güvencesi altında saklanmasına hem de ek bir getiri elde edilebilmesine imkan sağlıyor." şeklinde konuştu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuveyt TürkAltın BankacılığıMehmet OralYastık Altı Altın
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