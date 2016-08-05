'Altındaki yükseliş yıl sonuna kadar sürecek'

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin altın fiyatlarını yukarı çektiğini söyledi.

Altının gram fiyatının 132 lirayı görerek son yılların tarihi zirvesine çıktığını anımsatan Altıkardeş, "Dolar kurunun 3 liranın üzerine çıkması ve ons fiyatındaki artış rekorda etkili oldu. 2016'nın 'altının yılı' olacağını söylemiştik. Bu öngörümüz devam ediyor. Yükseliş yıl sonuna kadar sürer. Altının gram fiyatı sene sonunda 135-140 lirayı görebilir." dedi.

"Çeyrek altının fiyatının 220-225 lira arasında olabileceğini düşünüyoruz"

Altıkardeş, çeyrek altının satış fiyatının 212 liraya kadar yükseldiğini, bunun da vatandaşın alım gücünü olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Özellikle düğünlerin fazla olduğu bugünlerde vatandaşların yüksek fiyat nedeniyle çeyrek altın almakta zorlandığını belirterek, "Çeyrek altının fiyatının bu yılın sonunda 220-225 lira arasında olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar çeyrek altın yerine 126 liradan satılan gram altına daha fazla ilgili gösteriyor. Çeyrek altının yerini artık gram altın aldı." diye konuştu.

Altıkardeş, altının yüzyıllardan beri insanların kullandığı bir emtia olduğunu hatırlatarak, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara da altından vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

"Altın her zaman güvenli liman"

Balıkesir Kuyumcular ve Sarraflar Derneği İkinci Başkanı İrfan Günsay da altın fiyatlarındaki yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceği yönünde tahminde bulunduklarını söyledi.

Günsay, kuyumcular olarak altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle iyi bir sezon geçirmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna doğru altın fiyatlarının daha ileri seviyelere ulaşacağı söyleniyor. Küçük altının şuan bizdeki satış fiyatı 215 lira. Tabii bunun yıl sonunda 250 liralara tırmanacağı bizim de aldığımız duyumlar içinde. Tabii bunu istiyor muyuz? İstemiyoruz. Bizim için de kötü bir durum. Dün açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle altın yükseldi. Yıl sonuna doğru altının daha da yükseleceğini düşünüyoruz ve yükselecek gibi de duruyor. Tabii bu şekilde altının yükselmesiyle onsun da tırmanacağı aşikar. Altın satışları ise kötü. İyi bir sezon yaşamıyoruz. Kuyumcular için 'sezon' tabir edilen haziran, temmuz ve ağustos ayları bizim için iyi geçmedi. Normal iş günü gibi. Yüksek fiyatlar insanları geri çekiyor. Onun için şu an sıkıntılı ama altın hem bizim hem vatandaşlar için her zaman güvenli liman."