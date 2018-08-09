Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96787
ALTIN
211.307
DOLAR
5.4069
STERLİN
6.9645
EURO
6.2652
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

Altında en zengin il İstanbul

İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı.

Altında en zengin il İstanbul

İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:09
0 Okunma
Altında en zengin il İstanbul

İstanbulllular, bankada kişi başına düşen 654,6 liralık altın mevduatı ile "Türkiye'nin altın zengini" oldu. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre nüfusu 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'da haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Böylece İstanbul, 654,6 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen altın mevduatı 3,2 gram altına denk geliyor.

Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında İstanbul'un hemen arkasından Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liralık altın mevduatı bulanan Isparta'da kişi başına düşen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yaklaşık 3,1 gram altın ediyor.

Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 549,1 liralık ortalama altın mevduatı ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2,7 grama tekabül ediyor.

Kişi başına düşen en az altın Şanlıurfa'da

Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 94,8 lira ile Şanlıurfa oldu. Toplam nüfusun 1 milyon 985 bin 753 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 103,6 lira ile Ağrı gelirken, bankada kişi başına ortalama 105,2 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 106,1 liralık altın mevduatı bulunan Iğdır ise dördüncü sırada yer aldı.

Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbakır, Siirt ve Batman, bankada kişi başına 200 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.

Altın mevduatı 1 milyar lirayı aşan iller

Bu yılın haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait altın mevduatı en yüksek il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbulluların altın mevduatı 10 milyar liraya dayanırken, Ankaralılar yaklaşık 3 milyar liralık mevduatla ikinci sırada, İzmir 1,6 milyar liralık mevduatla üçüncü ve Bursa 1,1 milyar liralık mevduatla dördüncü sırada yer aldı.

İzmir ve Bursa'da kişi başına düşen altın mevduatı sırasıyla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu.

Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liralık, Iğdır'da ise 20 milyon 668 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuBddkAltınAltın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nin AB'ye ihracatı yüzde 26 arttı
Kocaeli'nin AB'ye ihracatı yüzde 26 arttı
Temmuzda en fazla reel getiri avrodan
Temmuzda en fazla reel getiri avrodan
'SOLTER' güneş enerji santrallerindeki verimliliği artıracak
'SOLTER' güneş enerji santrallerindeki verimliliği artıracak
Çelik ihracatı ABD ambargosuna rağmen arttı
Çelik ihracatı ABD ambargosuna rağmen arttı
Teşvikler hayvan varlığını artırdı
Teşvikler hayvan varlığını artırdı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bosch'tan Türkiye'ye büyük yatırım
Bosch'tan Türkiye'ye büyük yatırım
Ali Ağaoğlu'ndan 'borç' açıklaması
Ali Ağaoğlu'ndan 'borç' açıklaması
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ