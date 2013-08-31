Altın uzmanları ikiye böldü

İSTANBUL





Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma ve yükseliş uzmanları ikiye böldü.

AA muhabirini altın fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin görüş aldığı uzmanlardan Dünya Elmas Borsaları Federasyonu Başkanı (WFDB) Ernest Blom'a göre altındaki yükseliş trendi orta ve uzun vadede devam edecek.

Blom, "Kısa ve uzun vadede altın fiyatlarında artış devam edecek. Ancak bu dönemde zaman zaman düzeltmeler olacaktır" dedi.

Altın fiyatlarının artmasında tüketici talebinin etkili olacağını aktaran Blom, özellikle Hindistan, Çin ve Brazilya gibi BRIC ülkelerinden gelen talebin metal fiyatlarının artmasını tetikleyen ana etken olacağını kaydetti.

Altın fiyatlarında kısa vadede zayıflama görülebilme ihtimali olduğunu kaydeden Blom, "Kısa vadede fiyatlarda bir zayıflama görebiliriz fakat uzun dönemde artış olacağına eminim. Daha önce de belirttiğim gibi Hindistan ve Çin, özellikle Hindistan altının seyrinde ana oyuncu olacaktır. Türkiye, Brezilya ve Asya ülkeleri de önemli altın alıcısı ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişlemeyi sonlandırmasının altın fiyatları üzerine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bloom, "Fed'in altın fiyatlarını etkileyeceğine yönelik piyasada farklı görüşler var. Ancak ben Fed'in altın fiyatları üzerine, özellikle de uzun dönemde aşağı yönlü etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

"Altında dalgalanmalar olacaktır..."

Toronto Dominion (TD) Securities Emtia Strateji Müdürü Bart Melek de Fed'in parasal genişlemeyi sonlandırma zamanı ve seviyesine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi durumunda kısa vadede altındaki yükselişin devam edeceğini söyledi.

"Altında dalgalanmalar olacaktır ancak, piyasalardaki belirsizliğe karşı bir korunma aracı olmaya devam edecektir" diyen Melek, Çin ve Hindistan'da fiziksel altın alımının devam edeceğini, ancak yükselen fiyatların bu talebi yavaşlatabileceğini dile getirdi.

"Altının onsu 1.000-1.100 dolara kadar gerileyebilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de, altın fiyatlarının seyrinde Fed ’in varlık alımında azaltmaya gitmesine ilişkin kararlarının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"18 Eylül’deki Fed toplantısında gerçekten varlık alımlarında kısıntıya gidilirse altın fiyatları gerileme eğilimine girebilir. Ondan sonraki aylarda da her ay belirli miktarda çekileceği için artık altında yavaş yavaş uzaklaşmaya başlanır çünkü şu anda yeni bir normale giriyoruz yani dünya ekonomik krizden çıkıyor.

Fed’den sert bir açıklama gelirse altının onsu 1.000-1.100 dolara kadar gerileyebilir. Ondan sonraki aylarda küçük çaplı toparlanmalar belki tepki alımlarıyla gelse bile tahvil alımlarının sonlandırılmasıyla piyasalardan likidite çekimi biraz daha devam ederse altın 2007 yılındaki yükseliş trendine başladığı nokta olan 775 dolara da gerileyebilir."

"Yeni bir yükseliş trendine girdik demek için erken"

Destek FX Araştırma ve Eğitim Direktörü Erdoğan Turan ise, yaklaşık 10 yıl süren yükselişten sonra altın için "yeni bir yükseliş trendine girdik" demenin henüz erken olduğunu belirterek, "Yükseliş trendine girdik diyebilmemiz için altın fiyatının 1.500 dolar üzerine çıkmasına ihtiyacımız var. Son dönemde yükselişin nedenleri arasında zirve yapmış hisse senedi gibi riskli yatırım araçlarından uzak olma isteğinin yanında, düşük altın fiyatlarından yararlanmak isteyen fiziki alım taleplerini de sayabiliriz" ifadelerini kullandı.