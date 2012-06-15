Altın üretimi arttı

ANKARA - AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 14,4 tonu ziynet, 9,1 tonu da

altın

sikke olmak üzere toplam 23,5 ton

altın

üretilirken, bu yılın aynı döneminde 18,4 tonu ziynet, 7,8 tonu sikke

altın

dan oluşan toplam 26,2 ton

altın

üretildi. Böylece

altın

üretimindeki artış ağırlık bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oldu.

