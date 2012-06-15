Altın üretimi arttı

ANKARA - AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 14,4 tonu ziynet, 9,1 tonu da altın sikke olmak üzere toplam 23,5 ton altın üretilirken, bu yılın aynı döneminde 18,4 tonu ziynet, 7,8 tonu sikke altından oluşan toplam 26,2 ton altın üretildi. Böylece altın üretimindeki artış ağırlık bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 oldu.
Ocak-Mayıs döneminde 26,2 ton ağırlığında toplam 7,6 milyon adet cumhuriyet altını üretildi.
AA
Son Güncelleme: 15.06.2012 04:54