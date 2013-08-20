Altın güvenli tasarruf aracı olmaya devam edecek

İSTANBUL



Kanada Jennings Capital Inc.'nin Kıdemli Altın Analisti Dan Hrushewsky, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Hrushewsky, Çin ve Hindistan'daki yatırımcıların, düşük fiyattan altın alım yoluyla, fiyatlara destek sağlıyor gibi göründüklerini belirterek, "Çin'den gelen altın talebi, Hindistan'la ilişkili olarak yükseliyor ve Çinli yatırımcılar bunda büyük rol oynuyor" diye konuştu.



Hrushewsky, yatırımcılara altına uzun vadede yatırımlar yapmaları yönünde tavsiyede bulunarak, "Altın, güvenli tasarruf aracı olma rolüyle hizmet etmeye devam edecek. Birçok Batılı hükümetin sahip olduğu 'disiplin eksikliği'nden kaynaklı yükselen borç seviyeleri unutuluyor. Hükümetler, para birimlerinin değerini düşürme yoluyla borçlarını azaltmak için uğraşıyor. Bu nedenle altın fiyatları şimdiki seviyelerinden yükselecektir" değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Altın Konseyi Yatırım Genel Müdürü Marcus Grubb ise, altının giderek daha karmaşık ve volatil olan finansal piyasalarda sade, şeffaf ve güvenilir olma özelliklerini sunan fiziksel bir varlık olduğunu belirterek, "Uzun vadede altın düşmektense, temeldeki gelişmiş özellikleri ve piyasa risklerini azaltma yeteneği açısından iyileşme kaydediyor. Küçük miktarlardan oluşan altın portföyleri, getiri istikrarının geliştiğini göstererek, genellikle çok daha dayanıklı ve piyasa belirsizlikleriyle başa çıkmada daha iyi olduğunu kanıtladı" dedi.



Küresel Altın Trendleri



Geçen hafta açıklanan Dünya Altın Konseyi küresel Altın Trendleri raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel altın talebi 856,3 ton, küresel sikke ve külçe altın yatırımları da 508 ton olmuştu.



Yılın ikinci çeyreğinde ülkelerin mücevher talebinde önemli bir artış gözlenirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre mücevher talebi Çin'de yüzde 54, Hindistan'da yüzde 51, Türkiye'de yüzde 38 ve Ortadoğu'da ise yüzde 33 yükselmişti.



Söz konusu dönemde, Çin'deki tüketici talebi güçlü büyümeye devam ederek, fiyatların gelecek dönemde artacağı beklentisiyle altın alımı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 87 artmış ve bu yılın toplamda 276 tona ulaşmıştı. Hindistan'da ise hükümetin ilk çeyrekteki altın ithalatındaki yükselişi önlemek amacıyla vergileri yükseltmesine rağmen, tüketici talebi geçen yıla göre yüzde 71 yükselerek 310 ton olmuştu.





AA