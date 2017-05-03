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Altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 142,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 142,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:03
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Altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 142,2 liradan işlem görüyor.

Dün,142,03 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 142,5 liradan tamamladı.

Dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel düşüş eğilimini bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 142,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını 954 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 değer kaybederek 1.254,0 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının devam etmesinin altın talebini azaltığını belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün akşam saatlerindeki faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu ifade eden Memiş, karar metninde haziran ayına dair bir mesaj verilip verilmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının gram FiyatıAltın
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