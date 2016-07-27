Altın fiyatlarında düşüş

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 128,9 liradan işlem görüyor.

Dün yatay seyirle 128-129,5 bandında hareket eden gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 128,9 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 209 lira, Cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dün 1.320 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.319 dolarda bulunuyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta başından itibaren yatay bir seyirde işlem gerçekleştiren altın fiyatlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak kararlarına odaklandığını belirterek, Fed'in açıklayacağı metnin altın fiyatları üzerinde etkisinin önemli olacağını dile getirdi.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmemesiyle altın fiyatlarında toparlanma görülebileceğini kaydeden Memiş, "Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda altının ons fiyatı 1.330-1.350 dolar seviyesine kadar toparlanabilir. Açıklanacak metin içinde yakın bir tarihte faizlerin yükseleceği beklentisi hakim olursa altın fiyatları tekrar satış baskısı altına girebilir. Altının ons fiyatı satış baskısı altına girerse düşüşler 1.280 dolar seviyesine kadar sürebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatının 1.315-1.325 dolar bandında dalgalanabileceğini aktaran Memiş, gram altın fiyatının ise 128-129 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediğini söyledi.