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06 Ocak 2017 Cuma

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Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor

Altının gram fiyatı, son 15 gündür etkili olan yükseliş eğilimini devam ettirerek 137 liranın üzerini test etti.

06 Ocak 2017 Cuma 09:40
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Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor
İSTANBUL -  Altının gram fiyatı, önceki gün açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) tutanaklarının ardından, son 15 gündür etkili olan yükselişini hızlandırdı ve 137 liranın üzerini test etti.

Dolar kurunun dün 3,6396 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması ve altının ons fiyatındaki yüzde 1,5'lik artış, gram altının 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 137,5 lirayı görmesine neden oldu.

Bugün saat 10.20 itibarıyla gram altın 136,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 225, Cumhuriyet altını 915 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise özellikle küresel ekonomideki belirsizliklerin güveni liman olan altına talebi artırmasıyla dün 5 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.185 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.175 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, bu hafta, son bir ayın en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarında kar satışlarının güçlenebileceğini kaydetti.

Açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin beklentiyi aşması durumunda altının ons fiyatında 1.160 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebileceğini tahmin eden Memiş, "Ancak veri beklentinin altında gelirse altının ons fiyatı 1.180 dolar seviyesini test edebilir. Biz altının ons fiyatında düşüşler beklediğimizi belirtmek isteriz." dedi.

Memiş, dolar/TL'de orta ve uzun vadede sert satışlar yaşanabileceğini öngörerek, bunun da yurt içinde altın fiyatlarında gerilemeyi beraberinde getireceğini söyledi.
AA
Anahtar Kelimeler: Altın Fiyatı. önce Vatan

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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