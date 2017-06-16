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Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 dolar görmesinin ardından şu dakikalarda 1.254 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 dolar görmesinin ardından şu dakikalarda 1.254 dolar seviyesinde bulunuyor.

16 Haziran 2017 Cuma 13:00
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Altın fiyatları 3 haftanın en düşüğünde

İSTANBUL 

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Janet Yellen'in "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası 1.280,59 dolardan 1.257 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 1.254 dolardan günü tamamladı.

Bugün, Asya piyasalarında son üç haftanın en düşük seviyesi olan 1.251,60 doları gören altının ons fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 1.254,77 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün dolar/TL'nin 3,5265'e yükselmesinin ardından 142,4 lirayı gördü. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 142 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatDüşük
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