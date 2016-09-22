Altın Fed sonrası yükseldi

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz değişikliğine gitmemesinin ardından hızlı bir şekilde yükselerek yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.337 dolara çıktı.

Dün sabah Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmesi ve parasal genişlemenin artarak devam edeceğinin görülmesinin ardından 1.320 doları aşan ons altın, akşam saatlerinde Fed kararlarından sonra çıkışını hızlandırarak 9 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.337 doları gördü.

Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında en yüksek 1.337 doları görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla gerilese de saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.334 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının gram fiyatı, ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesinin etkisiyle 126 lira seviyelerinden işlem görüyor. Dün günü 126,8 liradan tamamlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda 126,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 846 liradan satılıyor.