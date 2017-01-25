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Altın düşüşe geçti

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

Altın düşüşe geçti

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

25 Ocak 2017 Çarşamba 11:55
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Altın düşüşe geçti

İSTANBUL

Altının ons fiyatı, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.200 dolar sınırına kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen hafta altının ons fiyatındaki yükseliş, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların aşılamaması ile yerini düşüşe bıraktı.

Ons altın dün 1.220 dolar direncinden gelen satışlarla günü yüzde 0,5 azalışla 1.210 dolardan tamamladı. Düşüş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, Asya piyasalarında 1.200 dolar sınırına kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 gerileyerek 1.202 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle, ons fiyatındaki düşüşün altın fiyatlarına yansıması sınırlı oldu. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altın
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