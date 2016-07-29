Alphabet ve Google'ın kar ve gelirleri arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alphabet'in 2016 ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 4,9 milyar dolar oldu. Şirket, 2015'in Nisan-Haziran döneminde 3,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 17,7 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, bu yılın aynı dönemindeki geliri de yüzde 21 yükselerek 21,5 milyar dolara çıktı.

Google'ın reklam gelirleri yüzde 16 arttı

Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın da net kar ve gelirinde de artış görüldü.

Google'ın 2016 ikinci çeyreğindeki net karı yüzde 25 artışla 7 milyar dolara yükselirken, geliri de aynı dönemde yüzde 21 artarak 31,3 milyar dolar oldu. Firma, geçen yılın Nisan-Haziran döneminde 5,6 milyar dolar net kar ve 17,6 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Ayrıca, Google'ın reklam gelirlerinin de 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 19 yükselerek 19,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Şirketin reklam gelirleri 2015'in ikinci çeyreğinde 16 milyar dolardı.

Alphabet'in hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 4,4 değer kazandı. Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bilanço rakamlarının şirketin hisselerine asıl yansımasının cuma günü olacağına dikkati çekti.