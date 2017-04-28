Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94472
ALTIN
145.053
DOLAR
3.5614
STERLIN
4.6095
EURO
3.8766
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...
SMA hastası minik Ömer tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası minik Ömer tedavi...
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda...

Alphabet ile Google'ın net kar ve gelirleri arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Google ve ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğinde net karı ve gelirleri arttı.

Alphabet ile Google'ın net kar ve gelirleri arttı

ABD'li teknoloji devlerinden Google ve ana kuruluşu Alphabet'in bu yılın ilk çeyreğinde net karı ve gelirleri arttı.

28 Nisan 2017 Cuma 08:37
15 Okunma
Alphabet ile Google'ın net kar ve gelirleri arttı

Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolar oldu. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 4,21 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 20,26 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, bu senenin aynı dönemindeki geliri de yüzde 22,2 artışla 24,75 milyar dolara çıktı.

Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın net kar ve gelirinde de artış kaydedildi.

Google'ın geliri, geçen senenin ocak-mart döneminde 20,1 milyar dolar iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 artışla 24,5 milyar dolara ulaştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AlphabetGoogleGoogleın Net Kar Ve Gelirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu
Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu
Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek
Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek
'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'
'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'
Türk iş adamlarına 'yatırım' çağrısı
Türk iş adamlarına 'yatırım' çağrısı
'Şehzadeler şehri'nde rezervasyonlar yüz güldürüyor
'Şehzadeler şehri'nde rezervasyonlar yüz güldürüyor
Topçam Barajı 57 milyon kilovatsaat enerji üretti
Topçam Barajı 57 milyon kilovatsaat enerji üretti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ