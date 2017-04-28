Alphabet ile Google'ın net kar ve gelirleri arttı

Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 5,43 milyar dolar oldu. Şirket, 2016'nın ocak-mart döneminde 4,21 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 20,26 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, bu senenin aynı dönemindeki geliri de yüzde 22,2 artışla 24,75 milyar dolara çıktı.

Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın net kar ve gelirinde de artış kaydedildi.

Google'ın geliri, geçen senenin ocak-mart döneminde 20,1 milyar dolar iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,9 artışla 24,5 milyar dolara ulaştı.