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Almanya'nın ticaret fazlası ticari gerilimlere katkı yapıyor

IMF baş ekonomisti Obstfeld, Almanya'nın ticaret fazlasını azaltmak konusunda “tereddüt” içinde olmasının küresel ticari gerilimlere katkı yaptığını bildirdi.

Almanya'nın ticaret fazlası ticari gerilimlere katkı yapıyor

IMF baş ekonomisti Obstfeld, Almanya'nın ticaret fazlasını azaltmak konusunda “tereddüt” içinde olmasının küresel ticari gerilimlere katkı yaptığını bildirdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:46
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Almanya'nın ticaret fazlası ticari gerilimlere katkı yapıyor

BERLİN

Uluslararası Para Fonu (IMF) baş ekonomisti Maurice Obstfeld, Die Welt gazetesinde yayınlanan yazısında, Almanya’nın ticaret fazlasını azaltma konusunda çekingenliğinin küresel ticaret gerilimlerine katkı yaptığını ve küresel finansal istikrarın baltalanmasını artırdığını savundu. 

Almanya gibi ticaret fazlası veren ülkelerin, söz konusu fazlalığı azaltmak için tereddütlü kaldıklarını belirten Obstfeld, “Net dış pozisyonlarda daha fazla ayrışma, borçlu ülkelerde kurlarda veya varlık fiyat ayarlamalarında bozulma riskini artırıyor. Eğer ani bir düzeltme olursa, hem borçlu hem de alacaklı ülkeler sıkıntı yaşayacak.” ifadesini kullandı.

Obstfeld, makelesinde Almanya'nın, altyapıya veya dijitalleşmeye yatırım yaparak devlet harcamalarını artırması gerektiğini ifade ederek, devlet harcamaları artarsa, Alman şirketlerin yurt dışına bakmak yerine, Almanya’da daha çok yatırım yapacaklarını öngörüsünde bulundu

Ticaret fazlası 245 milyar avro

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, ülkenin ithalatı da 1 trilyon 34 milyar avroda kaldı. Böylece ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro oldu.

IMF iç talebi artır çağrısı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Çin'in 2017’deki ticaret fazlası 443 milyar dolar olmuştu.

IMF ve Avrupa Komisyonu uzun zamandır Almanya'ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyordu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTicaret Fazlası
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