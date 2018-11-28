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Almanya istihdamda İsveç'in ardından AB'de ikinci sırada

Almanya, geçen yıl 20-64 yaş grubunda yüzde 79'luk istihdam oranıyla AB'de en fazla istihdam sağlayan ikinci ülke oldu.

Almanya istihdamda İsveç'in ardından AB'de ikinci sırada

Almanya, geçen yıl 20-64 yaş grubunda yüzde 79'luk istihdam oranıyla AB'de en fazla istihdam sağlayan ikinci ülke oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
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Almanya istihdamda İsveç'in ardından AB'de ikinci sırada

BERLİN

Almanya, geçen yıl 20-64 yaş grubunda yüzde 79 istihdam oranıyla İsveç'in ardından Avrupa Birliği’nde (AB) en fazla istihdam sağlayan ikinci ülke oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede 2017’de 20 ila 64 yaş arası istihdam oranlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya, geçen yıl söz konusu yaş grubunda yüzde 79'luk istihdam oranıyla AB’de en fazla istihdam sağlayan ikinci ülke oldu. İsveç’in aynı yaş grubunda istihdam oranı yüzde 82, AB’nin ortalaması ise yüzde 72 olarak açıklandı.

Almanya'da istihdam oranı, geçen yılın sonunda 2007 sonuna kıyasla 6 puan artış gösterdi. 2007’de istihdam oranı, yüzde 73 olarak kayıtlara geçmişti. Son 10 yılda kadınlarda istihdam oranı da yüzde 67’den yüzde 75’e yükseldi.

Destatis, bu yılın eylül ayında ülkede işsizlik oranını yüzde 4,9 ve toplam istihdamı da ilk defa olarak 45 milyon üzeri açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaIstihdalAB
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